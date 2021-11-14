El çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Döviz bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinden el çabukluğuyla para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Döviz bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinden el çabukluğuyla para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Güngören'de bulunan 3 ayrı döviz bürosunda yaşanan hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş yerlerine döviz bozdurmak için gelen bir şüphelinin, döviz karşılığında alacağı Türk lirası banknotların bır kısmını, el çabukluğuyla çaldığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Suriye uyruklu Kusay A.A.'yı (59) gözaltına aldı.

Zanlının, döviz bozdurma işlemini yapan görevlileri çeşitli bahanelerle oyaladığı ve o sırada saydığı paralardan bir kısmını gizlice cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

El çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

El çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

El çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title