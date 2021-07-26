EL ÇABUKLUĞUYLA KUYUMCUDAKİ BİLEZİĞİ ÇALDI, O ANLAR KAMERADA

İZMİR'in Konak ilçesinde bir kadın şüpheli, bileziklere bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yaklaşık 10 bin lira değerindeki bileziği el çabukluğuyla çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bir kadın şüpheli, bileziklere bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yaklaşık 10 bin lira değerindeki bileziği el çabukluğuyla çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay cumartesi günü saat 14.25 sıralarında Alsancak mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre şüpheli kadın, bilezik bakma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Bu sırada tezgahta bulunan Hüseyin Demiroğlu, bakması için bilezikleri tezgaha çıkardığında çalışanın dikkatini dağıtmak için sorular soran şüpheli, bu sırada iki bileziği aldı. El çabukluğuyla piyasa değeri 10 bin lira olan bileziği telefonunun altına sıkıştıran şüpheli, diğerini tekrar yerine bıraktı. Şüpheli kısa süre sonra bilezikleri beğenmediğini söyleyip iş yerinden ayrıldı. Şüpheli gittikten sonra bir bileziğin eksik olduğunu gören Demiroğlu, güvenlik kameralarını izleyince hırsızlığı gördü. İş yeri sahibi şüpheliden şikayetçi olurken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin Demiroğlu'yla konuştuktan sonra iki bileziği çıkarıp birini telefonunun altına koyduğu görülüyor.

Olayı anlatan Hüseyin Demiroğlu, 'Şahıs bilezik almak istediğini söyleyerek dükkana geldi. Birkaç kez bileziklere elini uzattı. Teraziden hem gram hem fiyat çıkarırken bir anlık dalgınlığımdan faydalandı. Gözüm terazideyken şüpheli bileziği çaldı. Aslında servisin sonlarında biraz şüphelenmiştim' dedi.

İş yeri sahibi Cihan Ölek, emniyet güçlerine güvendiklerini belirtti. Ölek, 'Kamera kayıtlarını izleyince çok üzüldüm. Maddi ve manevi olarak sıkıntıya girdik. Olay olduğunda tatildeydim ve tatilim zehir oldu. Kameralarda da izledik. Hırsız kesinlikle profesyonel. İki bilezik alıp birini geri bırakıyor. Emniyete giderek şikayetçi olduk. Şüphelinin bulunacağından eminim. Bu kişiyi tanıyan bilen varsa bize veya emniyete bildirsinler. Çünkü bu tarz kişilerin yerleri cezaevleridir' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı