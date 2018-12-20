El Çabukluğu ile Bilekliği Çaldılar (Yeniden)

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, iki kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu-Manisa eski karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen iki kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.

İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen iki kadından birinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen iki kadını yakalamak için çalışma başlattı. - Manisa

Kaynak: DHA