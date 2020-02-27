El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı
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El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

27.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:26
El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti 'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı
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