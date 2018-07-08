El Bombası Kazara Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt'ta 7 Temmuz'da el bombasının kazara patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt'ta 7 Temmuz'da el bombasının kazara patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

(İHA)