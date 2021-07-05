"El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız"
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"El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız"

'El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız'
Habermetre - Haberler | Toplum

Adıyaman'ın turizm potansiyelini arttırmak için gayretle çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çeşitli kurumlarla el ele vererek Adıyaman'ı hak ettiği noktalara getireceklerini söyledi.

Adıyaman'ın turizm potansiyelini arttırmak için gayretle çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çeşitli kurumlarla el ele vererek Adıyaman'ı hak ettiği noktalara getireceklerini söyledi.

Adıyaman'ın turizm potansiyelini ortaya çıkararak daha çok turiste ev sahipliği yapmasını sağlayacak yatırımlara ve projelere imza atan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu konudaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyemiz tarafından sürdürülen turizm projelerinden bir tanesi olan Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevli uzmanlar, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret hakkında kısa bir bilgi veren Başkanımız, Adıyaman şehir merkezinin turizm altyapısına destek sunmak amacıyla Adıyaman'a gelen uzmanlara teşekkür ederek, "Adıyaman'ımızın turizm potansiyelini yükseltmek önceliklerimiz arasında. Bunun için birçok projemiz mevcut. Bunlardan bir tanesi olan Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarına katkı sunmak için bugün ilimize gelen uzmanlarla görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla, Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmaları GAP İdaresi tarafından desteklenecek, buna ek olarak Eski Çarşı'nın içerisinde bulunan Demirci, Kalaycı, Nacarlar (Marangoz) Çarşıları ile Paşa Hamamı ve konaklar da restore edilerek Adıyaman'ımıza kazandırılacak. Bu konuda Adıyaman Belediyesi olarak bir çalışma yapıp projelendirdikten sonra GAP İdaresi'ne başvuru yapacağız. Tekrardan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerine ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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