: El birliğiyle kurdukları takımla, şampiyonluğu hedefliyorlar

24.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:17

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2 yıl önce bir grup gönüllünün kurduğu Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü, voleybolda adından söz ettirmeye başladı.

Aralarında şehit yakınları, polis, güvenlik korucusu, mahalli sanatçı ve esnafın bulunduğu bir grup gönüllü, kurdukları voleybol takımıyla ligde başarılı sonuçlar elde ederek, ilçe sakinlerinin gönlünde adeta taht kurdu.

Türkiye 2. Voleybol Ligi 6. Grup'ta mücadele eden TÜRŞAD, aldığı başarılı sonuçların ardından gözünü bir üst lige dikti.

1. Ligi hedefleyen takım, ilçe halkının desteğiyle ilk kez profesyonel bir antrenörle anlaştı ve farklı takımlarda yer almış 5 sporcuyu da kadrosuna dahil etti.

İlçedeki spor salonunun tadilata girmesinden dolayı antrenmanlarını okulların salonlarında sürdüren voleybol takımını, taraftarları da yalnız bırakmıyor.

Oyuncusu ses sanatçısı olunca, antrenman da halayla sonlanıyor

Hedeflerine ulaşmak için sıkı bir çalışma temposu içerisinde olan takımın antrenmanları da renkli görüntülere sahne oluyor.

Antrenman sonrası sporcular, takımın oyuncularından mahalli ses sanatçısı Alpay Babahan'ın seslendirdiği türkülerle halay çekerek, yorgunluk atıyor.

Alpay Babahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araya gelerek kurdukları takımın başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Çalışma, azim ve destek bir araya geldiğinde bu takımın birinci ligde tutulamaz hale geleceğine eminim." dedi.

Güvenlik korucusu Musa Boz da boş zamanlarında takımla antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Gençlerin uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden uzaklaşması için Adilcevaz ve Bitlis'in buna ihtiyacı vardı. Lütfen bizi desteksiz bırakmasınlar ve takıma sahip çıksınlar" diye konuştu.

Ceza infaz kurumu memuru Seyitnur Zorer ise takımın iyi bir seviyeye geldiğini ve başarılı sonuçlar aldığını anlattı.

Vardiyalı çalıştıkları için boş zamanlarında spor yaptığını dile getiren Zorer, "Bir araya gelip bir takım kurduk. Çok şükür iyi sonuçlar da elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başarıya inanmış sporcu kadromuz, taraftar ve halkımız var"

Kulüp başkanı Kadir Köstekçi, takımın kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir mücadele ve azim sonucu ikinci lige çıktığını anlattı.

"Bu dönem hedefimizi bulunduğumuz ligde birinci olarak belirledik ve güçlü bir takımla yola çıktık." diyen Köstekçi, "Halkımızdan beklentimiz maddi ve manevi takımın yanında olması ve taraftar olarak maçlarımıza gelip tribünlerimizi doldurmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok firma ile vatandaşın takıma destekte bulunduğuna değinen Köstekçi, şunları kaydetti:

"Başarıya inanmış sporcu kadromuz, taraftar ve halkımız var. Bu sürecin sonunda aynı desteği görürsek, hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımımız tamamen gönüllülük esasına göre kuruldu. Polis, güvenlik korucusu, infaz koruma memuru, noter başkatibi, memur ve şehit ailelerinden oluşan nadide bir takımımız var. Önceden ilçedeki bir voleybol hocası tarafından takım çalıştırılıyordu. Belirli bir seviyeye gelip, birinci lige çıkmak ve kurumsal bir yapıya kavuşmayı hedefleyen takım olarak yeni bir antrenörle anlaştık."

Başkan Kadir Köstekçi, takım kadrosunu güçlendirdiklerini dile getirerek, "Takıma katettiğimiz oyuncuların tamamı birinci ligde Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda yer almış sporcular." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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