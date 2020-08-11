El birliği ile ana okulunun duvarlarını rengarenk boyadılar Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin velileri, "Maskeni tak boyamaya bak" sloganıyla okulunun duvarlarını rengarenk boyadılar.

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin velileri, "Maskeni tak boyamaya bak" sloganıyla okulunun duvarlarını rengarenk boyadılar.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde bu yıl ilk defa hizmet verecek olan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu velileri okulun dış duvarları ile güvenlik kulübesi rengarenk mantarlara boyadılar. 10 yıldır Bahçelievler Anaokulunda çocuklarının 'müdür teyze' olarak adlandırılan Sevgi Uğurlu, bu okula MEB yönetici atama yönetmeliği gereği müdür olarak atanmıştı. Bahçelievler Anaokulunda aynı şekilde birçok çalışmaya imza atan Sevgi Uğurlu, bu okulda da bir çok başarıya imza atacağı bekleniyor. Okul velileri boyama ve okul güzelleştirme işine gönül veren okul müdürüne teşekkür ederek, severek okul duvarlarını boyadıklarını söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA