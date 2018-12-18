El-Beşir'in Şam Ziyareti Bir Sudan Hamlesidir"

Sudan'ın Şam Büyükelçisi Halid Ahmed Muhammed, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyaretinin, herhangi bir ülkenin talebiyle olmadığını belirtti.

Sudan'ın Kanal 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Büyükelçi Muhammed, "Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti, başka bir devletin girişimiyle değil yalnızca Sudan'ın bir hamlesi olarak gerçekleşti." dedi.

Ziyaretin Rusya ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin soruya cevap veren Muhammed, şunları söyledi:

"Sudan egemenlik sahibi bir ülkedir. Ne yaptığını bilen bir siyasi idareye sahiptir. Kumanda cihazıyla hareket etmez. Sudan yönetimi, ülkenin ve Arap dünyasının çıkarına olduğunu düşündüğü bir konuda karar alabilir"

Beşir'in Şam'a Rus uçağıyla gittiğinin hatırlatılması üzerine Muhammed, "Bu normal bir durum." diyerek, Rusya gibi bir dost ülkeyle iş birliği içinde, oranın uçağının kullanılmasını engelleyen bir şey olmadığını dile getirdi.

Son dönemde Sudan-İsrail yakınlaşmasına dair basında çıkan haberlere ilişkin Muhammed, ziyaretin, bu düşünceyi tamamen ortadan kaldırdığına işaret ederek, "Sudan İsrail'e karşı bir ülkedir ve bu tavrını hiçbir gün değiştirmemiştir." diye konuştu.

Ziyarete ilişkin dün açıklama yapan Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, ziyaretin, Arap dünyasının birlikteliğini toparlamaya yönelik bir girişim olduğunu duyurmuştu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in kısa Şam ziyareti ve Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le görüşmesi, bölgede "sürpriz" olarak karşılanırken, diplomatik gözlemciler, Beşir'in, yaklaşık 8 yıldır ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lideri olduğuna dikkati çekiyor.

Beşir, geçen pazar Şam'a gerçekleştirdiği kısa ziyarette Esed'le görüşmüştü.

Kaynak: AA