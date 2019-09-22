El-Beşir'in konutunda bulunan para yığınları duruşmada delil olarak sunuldu
Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi
Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi.
El-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Euronews.com'da Görüntüle