El Bab'taki yakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
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El Bab'taki yakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Suriye'nin El-Bab ilçesinde gece saatlerinde yakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:56

Suriye'nin El-Bab ilçesinde gece saatlerinde yakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu büyük yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü. Sivil savunma yetkilileri, yangın sonucu biri sivil savunma görevlisi 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktaran yetkililer, yangının 7 yakıt tankların yanmasına neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, patlamanın neden meydana geldiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

El Bab'taki yakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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