El-Bab'ta patlama: 5 yaralı
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El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi.

16.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:42

Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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