- El-Bab'ta patlama: 5 yaralı
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- El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

- El-Bab'ta patlama: 5 yaralı EL-BAB(İHA)-Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi.

16.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:43

- El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

EL BAB - EL-BAB(İHA)-Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

- El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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