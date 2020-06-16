El-Bab'ta patlama: 5 yaralı
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El-Bab'ta patlama: 5 yaralı

BAB(İHA)-Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi.

El-Bab'ta patlama: 5 yaralı
16.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:27

EL-BAB(İHA)-Suriye'nin El-Bab ilçesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası benzin istasyonu alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına alamaya çalışıyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - EL BAB

Kaynak: İHA

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