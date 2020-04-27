El Bab'ta patlama: 3 yaralı Suriye'nin El-Bab kentinde meydana gelen patlamada 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin El-Bab kentinde meydana gelen patlamada 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in El-Bab kentinde bulunan Büyük Camii'nin önünde patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada 3 sivilin yaralandığını açıklarken, yaralıların yakınlarda bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi. Yetkililer, patlamanın neden meydana geldiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

Sivil savunma ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerine devam ederken, çok sayıda ev ve iş yeri patlama sonucu hasar aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA