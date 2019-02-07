- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralı

HALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA