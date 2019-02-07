El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralıHALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralı

HALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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