- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
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- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralıEL BAB - El Bab'ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

10.10.2019 14:06

- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

EL BAB - El Bab'ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlama sonucu maddi hasar meydana gelirken, en az 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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