El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı

El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit olurken, 4 asker yaralandı. Şehit Yiğit'in naaşı bugün Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. Duaların okunarak helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanında tören alanına getirildi. Cenazede şehidin babası Hüseyin Yiğit (55), annesi Fatma Yiğit (56), kız kardeşi Merrve Hanedanoğlu ile eşi Özlem Yiğit (24) şehidin tabutuna sarıldı. İki çocuğu bulunan şehidin 7 aylık oğlu Melih Yiğit ise bir yakının kucağında babasının cenaze törenine katıldı.

Şehidin cenaze namazı öğle namazına müteakiben Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından tören mangası tarafından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Yiğit'in cenazesi Asi Mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT

El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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