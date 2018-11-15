El Bab Şehidi Binbaşının İsmi, Kilis'te Konağa Verildi

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi Kilis'te, Türk ve Suriyeli kadınların yararlanacağı 'Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'ne verildi.

Abdiağa Mahallesi'nde yaptırılan ve 'Şehit Binbaşı Bülent Albayrak' ismi verilen Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy ile çok sayıda davetli katıldı.

Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy, merkezin Türk ve Suriyeli halklarının birlikteliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise kentin kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve huzur içerisinde yaşandığını belirterek, "Yanı başımızda insanlığın bittiği, birbirini kestikleri bir yer var. Hemen burada ise insanlık zirve yapıyor. Dünyaya barış ve huzuru getirmek isteyenler Kilis'i örnek almalıdır" dedi.

Vali Recep Soytürk ise şehit binbaşının isminin verildiği tesisin açılışında olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kadınların eğitilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından kurdelesi kesilerek merkezin açılışı yapıldı. - Kilis