El Bab şehidi askerin eşine acı haber verildi
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El Bab şehidi askerin eşine acı haber verildi

04.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:19
El Bab şehidi askerin eşine acı haber verildi

Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42) Tekirdağ'da yaşayan eşine acı haber verildi.

Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42) Tekirdağ'da yaşayan eşine acı haber verildi.

Şehidin Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşinin evine gelen Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu şehadet haberini şehidin eşi Nuriye Demirel'e verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin eşi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Demirel'in 2 çocuğu olduğu ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevliyken Suriye'ye göreve gittiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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