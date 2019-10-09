El-bab iktisadi ve idari bilimler fakültesi açıldı

09.10.2019 18:23

FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Üniversitesine bağlı üç fakülteden birisi olan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve 4 Ekim'de resmi gazetede kurulma kararının yayımlanmasıyla, öğrenci kayıtları da kısa sürede tamamlanan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA