El Bab'daki Türk Askerlerine Yayladağı'ndan Lokum Gitti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yayladağı İlçe Başkanlığı, Türk askerlerinin Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) kapsamında görev yaptığı Halep'in El-Bab ilçesine Yayladağı lokumu ve öğrencilerin yazdığı mektupları gönderdi.



MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selimin Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü dolayısıyla El-Bab'ta görev yapan Türk askeri için meşhur Yayladağı lokumu kampanyası başlattıklarını belirtti.



Bu kapsamda, ilçe halkının aldığı lokumları ve askerler için öğrenciler tarafından yazılan destek mektuplarını yönetim kurulu üyeleriyle El-Bab'a götürdüklerini kaydeden Atmaca, "Yavuz Sultan Selimin Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü dolayısıyla, 'Yavuz'un torunlarından, Türk'ün aslarına lokum' adı altında kampanya başlattık.



Lokum ve mektupları bizzat teslim edip ülkemize döndük. Onların bu zor görevinde yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Allah, onları korusun." dedi.



Atmaca, kampanya destek veren herkese teşekkür etti.