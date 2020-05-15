- El-Bab'da Yaşanan Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
- El-Bab'da Yaşanan Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı Suriye'nin El-Bab ilçesinde 3 kiişnin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
15.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:10
- El-Bab'da Yaşanan Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
HALEP - Suriye'nin El-Bab ilçesinde 3 kiişnin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama anının görüntüsü çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA