El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
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El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

25.09.2020 08:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:45
El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kenti Kabbasin bölgesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kenti Kabbasin bölgesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 24 Eylül 2020 günü saat 13: 00 sıralarında PKK/PYD/YPG terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yapan bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarlaca tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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