El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı
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El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı

24.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:34
El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü YPG/PKK üyesi A.E.M operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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