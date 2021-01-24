El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı
24.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:34
Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.
Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütü YPG/PKK üyesi A.E.M operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak