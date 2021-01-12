El Bab'da terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

El Bab'da terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı

12.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:50
El Bab'da terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi gözaltına alındı.

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet yürüten A.E.A, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El Bab'da terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:51:25. #1.15#
title