El Bab'da terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı
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El Bab'da terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı

26.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:28
El Bab'da terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten I.K. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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