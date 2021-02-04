Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı
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Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı

04.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:19

Son dakika haberler... Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42) naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'a götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve diğer protokol üyeleri ile silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika | GAZİANTEP - El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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