- El Bab'da PKK saldırısı: 1 ölü
- El Bab'da PKK saldırısı: 1 ölü Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.
20.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:21
- El Bab'da PKK saldırısı: 1 ölü
HALEP - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab ilçesinde düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinde topçu saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri düzenlenen saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği kaydedildi.
Kaynak: İHA