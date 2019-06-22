- El-bab'da Patlama: 5 Yaralı
- El-Bab'da patlama: 5 yaralıEL BAB - Suriye'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı.
- El-Bab'da patlama: 5 yaralı
EL BAB - Suriye'nin El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre en az 5 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
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