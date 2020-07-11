- El-Bab'da patlama: 4 yaralı
- El-Bab'da patlama: 4 yaralı Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.
11.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:08
- El-Bab'da patlama: 4 yaralı
HALEP - Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 4 sivilin yaralandığı ve çevrede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA