- El-Bab'da patlama: 4 yaralı - El-Bab'da patlama: 4 yaralı Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.

- El-Bab'da patlama: 4 yaralı

HALEP - Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü aracın patlaması sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 4 sivilin yaralandığı ve çevrede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA