- El Bab'da patlama: 1 yaralı - El Bab'da patlama: 1 yaralı Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

- El Bab'da patlama: 1 yaralı

HALEP - Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA