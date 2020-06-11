- El Bab'da patlama: 1 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 yaralı Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
11.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:31
- El Bab'da patlama: 1 yaralı
HALEP - Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA