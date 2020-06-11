El Bab'da patlama: 1 yaralı
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El Bab'da patlama: 1 yaralı

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

El Bab'da patlama: 1 yaralı
11.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:07

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. - HALEP

Kaynak: İHA

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