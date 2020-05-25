- El Bab'da patlama: 1 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 yaralı Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.
25.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:54
- El Bab'da patlama: 1 yaralı
HALEP - Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı. Yerel kaynaklar, patlamada bir SMO askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA