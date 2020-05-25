El Bab'da patlama: 1 yaralı
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El Bab'da patlama: 1 yaralı

Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.

El Bab'da patlama: 1 yaralı
25.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16

Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı. Yerel kaynaklar, patlamada bir SMO askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. - HALEP

Kaynak: İHA

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