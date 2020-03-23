- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
23.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:13
- El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
EL BAB - Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda
1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
El Bab ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi.
Kaynak: İHA