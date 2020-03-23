El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Suriye, 3. Sayfa

El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

23.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:09
El Bab'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda

1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

El Bab ilçesinde Al Farabi Hastanesi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği öğrenildi. - EL BAB

Kaynak: İHA

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