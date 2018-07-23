- El Bab'da patlama: 1 ölü, 10 yaralı

ŞAM - Suiye'nin El Bab kentinde bir patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin El Bab kentinin kuzeyindeki Ahterin köyünde bomba yüklü bir arabanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Patlamanın Ahterin bölgesindeki ulusal meclisin yakınında gerçekleştiği ve buna ilişkin de bölgenin ve ulusal meclisinin büyük zarar gördüğü belirtildi.

El Bab'da meydana gelen patlamanın ardından ambulansların olayın yerine geldiği ve yaralıları hastaneye götürdüğü kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye sınırındaki Bab Leymun köyünde de patlama gerçekleşti ancak patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Türk kuvvetlerinin Halep'teki Fırat Kalkanı bölgelerinden ayrılması ile birlikte patlama ve saldırılar devam ediyor.