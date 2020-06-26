El Bab'da Esad karşıtı protesto Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimini protesto etti.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimini protesto etti.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araya gelen siviller, Esad rejimi karşıtı protesto düzenledi. Göstericiler, ellerinde Esad rejimi tarafından hapishanelerde işkence edilerek, öldürülen sivillerin resimlerini taşıdı. Protestocular, "Esad'ın zindanında hayatını kaybedenler için adalet", "Esad rejimi yıkılsın" sloganlarını attılar. Göstericiler, ABD'nin Esad rejimine ve destekçisi Rusya ile İran'a yaptırımları içeren Sezar yasa tasarısına desteklerini dile getirdi. - EL BAB

Kaynak: İHA