El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

08.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:11
El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

Suriye'nin El Bab ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kolluk personeli ve oğluna uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kolluk personeli ve oğluna uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir kolluk personeli ve oğlunu uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Şubat tarihinde El Bab ilçesine bağlı An Naser Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde sabah 07.00 sıralarında El Bab Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 1 yerel kolluk kuvveti personeli ile 7 yaşındaki oğluna uzun namlulu silahlarla saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı teröristin düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Şahısların çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ta Merkez An Naser Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde 17 Şubat 2021 günü saat 07.50 sıralarında El Bab Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 1 yerel kolluk personeli ile 7 yaşındaki oğlu kimliği belirsiz iki şüpheli şahsın saldırısına uğramıştır. Kolluk personeli ve oğlu uzun namlulu silah ile gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybetmiştir. Olayın ardından yerel kolluk birimlerince yapılan detaylı araştırma ve incelemeler kapsamında 7 Mart 2021 günü saat 06.00 sıralarında icra edilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu M.H.H. ve H.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak şüpheli şahıslar 8 Mart 2021 günü saat 15.00 sıralarında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak El Bab Cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi.

-İHA-

El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:17:48. #1.15#
title