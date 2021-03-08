El Bab'da DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

Suriye'nin El Bab ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kolluk personeli ve oğluna uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kolluk personeli ve oğluna uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir kolluk personeli ve oğlunu uzun namlulu silahlar ile saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Şubat tarihinde El Bab ilçesine bağlı An Naser Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde sabah 07.00 sıralarında El Bab Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 1 yerel kolluk kuvveti personeli ile 7 yaşındaki oğluna uzun namlulu silahlarla saldırarak öldüren 2 DEAŞ'lı teröristin düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Şahısların çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ta Merkez An Naser Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde 17 Şubat 2021 günü saat 07.50 sıralarında El Bab Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 1 yerel kolluk personeli ile 7 yaşındaki oğlu kimliği belirsiz iki şüpheli şahsın saldırısına uğramıştır. Kolluk personeli ve oğlu uzun namlulu silah ile gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybetmiştir. Olayın ardından yerel kolluk birimlerince yapılan detaylı araştırma ve incelemeler kapsamında 7 Mart 2021 günü saat 06.00 sıralarında icra edilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu M.H.H. ve H.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak şüpheli şahıslar 8 Mart 2021 günü saat 15.00 sıralarında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak El Bab Cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı