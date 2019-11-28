El Bab'da bombalı saldırı: 5 yaralı

28.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:46

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.



Halep'e bağlı El-Bab'da Farabi Hastanesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. - EL BAB

Kaynak: İHA