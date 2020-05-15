El-Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
15.05.2020 04:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 04:05
Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in El-Bab ilçesinde bulunan pazar yeri yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlamada 3 kişinin yaralandığını, saldırı sonucu sonucu maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA