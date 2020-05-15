El-Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
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El-Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

El-Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
15.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:10

Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in El-Bab ilçesinde bulunan pazar yeri yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlamada 3 kişinin yaralandığını, saldırı sonucu sonucu maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. - HALEP

Kaynak: İHA

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