El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
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El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:55
El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA
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