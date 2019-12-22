El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
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El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:35
El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.


Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - EL BAB

Kaynak: İHA
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