El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı

22.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:35

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.



Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - EL BAB

Kaynak: İHA