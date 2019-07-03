- EL BAB'DA BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLETLE SALDIRI: 2 ÖLÜ
- El Bab'da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölüEL BAB - Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
- El Bab'da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölü
EL BAB - Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Suriye'nin El Bab kentinde bulunan Hz. Ömer Cami saldırganlar tarafından hedef alındı. Bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: İHA
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