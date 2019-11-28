El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 5 yaralı
Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
28.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:14
Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak: DHA