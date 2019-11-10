El Bab'da bomba yüklü araç patladı

10.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:50

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El-Bab'da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA