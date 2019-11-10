El Bab'da bomba yüklü araç patladı

El Bab'da bomba yüklü araç patladı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:34
El Bab'da bomba yüklü araç patladı

'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Halep'e bağlı El-Bab'da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - EL BAB

Kaynak: İHA
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